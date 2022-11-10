Сборная Тюменской области стала второй на турнире по спортивной аэробике

В Тюменской области состоялись Всероссийские соревнования по спортивной аэробике. Конкуренцию тюменским спортсменам составили более 350 атлетов из 23-х городов России, в том числе из Новосибирска, Омска, Екатеринбурга, Сургута и других.

Соревнования проводились по международным правилам. Спортсмены показали себя в сольных, парных и групповых программах.

Второе место в дисциплине "Аэростэп" заняла команда, в состав которой входят Быстрицкий Александр, Галеева Эльвина, Пискунова Варвара, Гуськова Лада, Ярунова Анастасия, Полуянова Юлия, Козлова Полина и Макаренко Екатерина.

Второе место в дисциплине "Группа-5" забрали Бизина Виктория, Кононова Алиса, Стрельцова Ангелина, Головина Анастасия и Коваленко Екатерина.

Третье место в том же направлении заняли Филонова Виолетта, Назмутдинова Диана, Плотникова Мария, Мосинцева Злата и Бондаренко Софья.

Третье место в дисциплине "Танцевальная гимнастика" завоевали Дмитрищак Наталья, Мусина Амелия, Загваздина Анна, Бизина Виктория, Кононова Алиса, Стрельцова Ангелина, Головина Анастасия и Коваленко Екатерина.

В индивидуальной программе среди мужчин 3 место занял Александр Быстрицкий.

Благодаря успешным выступлениям спортсменов Тюменская область заняла второе место в общем зачете среди атлетов 15-17 лет.

- Соревнования оказались тяжелыми из-за высокой конкуренции. Сильными соперниками стали команды Алтайского края, Новосибирской области и ХМАО. Пока что могу оценить нашу команду удовлетворительно, потому что потеряли много времени. Два года сидели без тренировок и соревнований из-за пандемии. Поэтому впереди нас ждет много работы. Сейчас активно возвращаем форму и готовимся к дальнейшим выступлениям, - рассказывает Светлана Шарафутдинова, тренер сборной команды Тюменской области.

Впереди Кубок города Тюмени по спортивной аэробике.