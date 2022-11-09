Юные пауэрлифтеры на областном чемпионате ставили рекорды

В Тюмени прошли областные чемпионат и первенство по пауэрлифтингу. В соревнованиях приняли участие более 130 атлетов из Тюмени, Тобольска, Ялуторовского, Вагайского и Юргинского районов.

Количество участников по сравнению с предыдущим годом не увеличилось, но отличительной чертой чемпионата и первенства этого года стало участие большого количества юных спортсменов.

- В этом году больше половины участников еще не достигли совершеннолетия, и это не может не радовать. Они показывают отличные результаты. При этом многие участники представляли фитнес-клубы. Кто-то относится к этому скептически, но очень зря. Сейчас во многих заведениях тренируют спортсмены с большими достижениями, и их ученики добиваются значительных высот, - прокомментировала главный секретарь областной федерации пауэрлифтинга, мастер спорта России Мария Щербакова.

Яркий пример этому - Алексей Харитонов. Тренируясь у Егора Клименко, семикратного чемпиона России по пауэрлифтингу и жиму лежа и трёхкратного чемпиона мира по жиму лежа, он занял первое место в первенстве, заработал первый взрослый разряд и поставил новый рекорд в жиме штанги в категории "вес до 66 кг", выполнив жим лежа в 120 кг.

- Я увлекаюсь велоспортом, и для увеличения силы занялся пауэрлифтингом. Благодаря тренеру, упорству и силе характера за пять месяцев добился такого результата. Но не собираюсь останавливаться на достигнутом, знаю, что способен на большее, - рассказывает Алексей.

Первенство было впечатляющим – юные атлеты ставили рекорды один за другим. Одним из подающих надежды спортсменов стал Максим Рахвалов, побивший рекорд сразу в трех дисциплинах: в сумме троеборья, становой тяге и жиме лежа. Также он в очередной раз подтвердил звание кандидата в мастера спорта и стал абсолютным победителем первенства.

Также звание абсолютного чемпиона получили Лукошков Демьян, Понамарев Александр, Гриценко Александр, Юшков Дмитрий, Потанина Нина, Быкова Татьяна и Шишминцева Екатерина.

По итогам соревнований чемпионы могут претендовать на почетное место в сборной Тюменской области. Но для того чтобы его занять, необходимо выполнить еще одно условие: призерам первенства нужно иметь не ниже второго спортивного разряда, а победителям чемпионата - звание не ниже кандидата в мастера спорта.