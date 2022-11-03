Спортсмены из 32 городов страны сыграют в настольный теннис

С 4 по 7 ноября в СК "Центральный" развернутся теннисные баталии - в турнире "Тюменский меридиан. Будущее России" за победу будут бороться теннисисты младше 16 лет.

Соревнования традиционно вызывают большой ажиотаж, в прежние годы количество участников доходило до 450. В этот раз пока заявки поступили от 320 теннисистов из 32 городов России и из Казахстана.

Исполнительный директор региональной федерации тенниса Георгий Михайлов:

Изначально турнир был задуман для того, чтобы наши ребята могли получать игровую практику и повышать уровень своей подготовки. К сожалению, последние два года мы пропустили по известным причинам. Это сразу сказалось на количестве участников. Но, уверен, что со временем ситуация выровняется. Сейчас главное — оценить уровень подготовки спортсменов. Однозначно, мы будем в призовых тройках. Среди участников, к примеру, Николай Насонов, который представляет наш регион в Суперлиге.

От Тюменской области на турнире выступят воспитанники спортивных школ "Рубин" и № 3 города Тюмени, а также Сладковского, Тобольского, Уватского, Упоровского, Исетского районов. Для юных теннисистов турнир имеет большое значение, так как успешное выступление на нем позволит улучшить спортсменам улучшить свои рейтинговые показатели.