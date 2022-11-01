Двадцать дзюдоистов выступят за Тюменскую область на чемпионате России в Екатеринбурге

Чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин пройдет в Екатеринбурге с 31 октября по 4 ноября, в поединках главного российского ежегодного старта из 1,5 тысячи участников 2004 г.р. и старше со всей страны Тюменскую область представят 20 спортсменов.

В составе тюменской команды чемпионы России прошлых лет: Алим Балкаров (до 66 кг), Эльдар Аллахвердиев (до 90 кг) и Алина Сергеева (до 48 кг), а также бронзовый призер чемпионата России Любовь Тимофейчева (до 57 кг), победители и призеры первенств России Шамсутдин (до 60 кг) и Шамиль (до 73 кг) Умаевы, Евгений Прокопчук (до 73 кг), Новруз Новрузов (до 81 кг), Роман Донцов (до 90 кг), Джавад Гусейнов и Артем Пилипчук (св. 100 кг), Юлия Куняева (до 52 кг), Любовь Орлова (до 78 кг) и Валерия Таратунина (св. 78 кг).

Первыми начнут борьбу легковесы у мужчин и тяжелые весовые категории – у женщин.

Программа: 31 октября - мужчины -60 кг, женщины -78, +78 кг. 1 ноября - мужчины - 66, -73 кг, женщины -63, -70 кг. 2 ноября - мужчины -81, - 90 кг, женщины -57 кг. 3 ноября - мужчины -100, +100 кг, женщины - 48, -52 кг. 4 ноября - командные соревнования.

Следить за соревнованиями можно онлайн на сайте федерации дзюдо России. Начало ежедневно в 09:00, 31 октября – в 10:00. Финальный блок ежедневно в 16:30, в командном турнире – в 16:00.