Тюменцы стали золотыми призерами чемпионата и первенства мира по гиревому спорту

В Индии близятся к завершению чемпионат и первенство мира по гиревому спорту. В Нью-Дели звание сильнейших оспаривают около 300 спортсменов из 25 стран. В их числе и представители Тюменской области братья Олег и Сергей Майеры, взявшие несколько медалей.

Мастер спорта международного класса, чемпион Европы, победитель первенства России Олег Майер занял первое место в личном зачете среди юниоров в весовой категории до 85 кг в дисциплине "длинный цикл", а также в командной эстафете.

Мастер спорта России, победитель первенства Европы, серебряный призер первенства России Сергей Майер стал обладателем золота среди юниоров в весовой категории до 95 кг. в эстафете "классический толчок".

Оба спортсмена являются воспитанниками спортивной школы "Прибой", тренируются под руководством Сергея Толстова, в их успехе он даже не сомневался: