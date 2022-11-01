Тюменцы стали золотыми призерами чемпионата и первенства мира по гиревому спорту

В Индии близятся к завершению чемпионат и первенство мира по гиревому спорту. В Нью-Дели звание сильнейших оспаривают около 300 спортсменов из 25 стран. В их числе и представители Тюменской области братья Олег и Сергей Майеры, взявшие несколько медалей.
Мастер спорта международного класса, чемпион Европы, победитель первенства России Олег Майер занял первое место в личном зачете среди юниоров в весовой категории до 85 кг в дисциплине "длинный цикл", а также в командной эстафете.
Мастер спорта России, победитель первенства Европы, серебряный призер первенства России Сергей Майер стал обладателем золота среди юниоров в весовой категории до 95 кг. в эстафете "классический толчок".
Оба спортсмена являются воспитанниками спортивной школы "Прибой", тренируются под руководством Сергея Толстова, в их успехе он даже не сомневался:
На международной арене Россия традиционно доминирует в гиревом спорте. Самое главное и сложное для спортсменов- проявить себя на внутреннем чемпионате страны. Поэтому в победе ребят не было сомнений. Они уверенно выиграли перед этим европейские старты. И вообще их отличают упорство, жажда к победе...Прибавить к этому отличные "прикидочные" результаты, и медали - закономерны.
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