Баскетбол на колясках объединит тюменских и донецких спортсменов

Проект региональной федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Тюменской области стал победителем специального конкурса грантов президента РФ на развитие гражданского общества.

Реализация нового проекта по развитию адаптивного спорта "Мы вместе: баскетбол на колясках" уже началась. Его суть – организовать совместные учебно-тренировочные сборы на базе "Олимпийской Ребячки" для тюменской и донецкой команд. Всего в проекте примут участие 28 спортсменов – 14 из сборной команды Тюменской области и баскетбольной команды "Шанс", 14 – из числа спортсменов ДНР.

До декабря 2023 года в рамках проекта также пройдет чемпионат Тюменской области по баскетболу на колясках. Обе команды будут обеспечены необходимым инвентарем, спортивными колясками для игры в баскетбол, с участниками будут работать профессиональные тренеры, судьи, медицинские сотрудники.

Для сборной команды Тюменской области по баскетболу на колясках "Шанс" участие в проекте – это знаковое событие, ведь следующий год у нее юбилейный – команде исполняется 30 лет! Среди игроков есть спортсмены, которые в "Шансе" практически с первого дня. Это Иван Павлов, Алексей Городецкий, Ильшат Сагитов, Владимир Колбин, Владислав Чикишев. Сегодня они передают свой большой опыт начинающим товарищам по команде. Готовы наши спортсмены поделиться мастерством и с коллегами из ДНР.

– Мы хотим поддержать спортивные клубы, занимающиеся баскетболом на колясках в Тюменской области и Донецкой Народной Республике, объединить две команды в одном проекте для поднятия товарищеского духа, укрепления спортивного мастерства и обмена опытом. Сейчас все переживают непростое время, обусловленное рядом социальных, экономических ограничений, поэтому я считаю, что поддержать особых спортсменов очень важно и необходимо. Это наш долг, – считает исполнительный директор РОО "ФИСТО" Татьяна Скворцова.