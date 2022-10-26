Дзюдоисты-юниоры покажут себя на областном чепионате

29 октября 2022 года в Тюмени пройдут поединки чемпионата и первенства Тюменской области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет.

Более 100 участников из школ и клубов дзюдо города Тюмени, Ишимского и Исетского районов разыграют медали в 14 весовых категориях: до 60, 66, 73, 81, 90, 100, св. 100 кг. – у мужчин и юниоров; до 48, 52, 57, 63, 70, 78 и св. 78 кг. – у женщин и юниорок. От Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" заявлено более 30 спортсменов.

По итогам борьбы будет сформирована сборная команда Тюменской области по дзюдо на 2023 год в данных возрастных категориях. Вход свободный, поддержать участников можно в "ЦОП "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1), начало в 09:00.