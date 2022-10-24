Тюменские гимнастки стали всероссийскими "Звездами аэробики"

Традиционные Всероссийские соревнования "Звезды аэробики" состоялись в Омске, спешно на соревнованиях выступили спортсменки школы спортивной аэробики Данила и Евгении Чаюн.

В этом году школу представили 33 человека. Большая часть оказалась в призерах и победителях. Многие поднимались на пьедестал несколько раз.

В индивидуальном выступлении среди девушек 12-14 лет победу одержала Огрызко Марина.

В танцевальной гимнастике лидерами стал коллектив девочек 9-11 лет: Хворова Маргарита, Зайцева Кира, Седунова Мария, Румянцева Василиса, Пермякова Кристина, Петрусенко Ангелина, Богданова Кира, Нолина Вероника.

В номинации "Трио" 2 место заняли самые юные участницы 6-8 лет: Дудзинская Ольга, Шевелева Алиса, Федина Есения.

В номинации "Смешанная пара" в возрастной категории 9-11 лет 3 место у Гребенюка Михаила и Богдановой Киры.

В групповом выступлении среди спортсменов 12-14 лет 3 место заняли девушки: Огрызко Марина, Ладыгина Анастасия, Мухлаева Арина, Бражникова Софья, Костомеева Юлия. Многие из них повторили успех, заняв 3 место в номинации "Танцевальная гимнастика" - Огрызко Марина, Ладыгина Анастасия, Мухлаева Арина, Бражникова Софья, Костомеева Юлия, Шляпина Валерия, Румянцева Алиса, Мартынушкина Мария.

- Самая перспективная спортсменка нашей школы - Марина Огрызко. Занимается аэробикой уже 6 лет, из них 4 года у нас. К нам пришла из ДЮЦ "Вероника". В этом году она стала финалисткой первенства России. Конечно, до уровня участия чемпионатах Европы и мира еще надо расти и расти. Самое главное - сохранять желание и необходимый настрой! Даже если сейчас такой возможности нет, это не значит, что надо опускать руки и ни к чему не стремиться. У нас в России много сильных соперников, поэтому будем нарабатывать опыт. Тем более что в числе самых сильных конкурентов для тюменских спортсменов являются новосибирцы, у них очень высокий уровень подготовки, - поделился исполнительный директор Федерации спортивной аэробики Тюменской области Данил Чаюн.

Сейчас спортсмены готовятся к очередным всероссийским соревнованиям, которые пройдут в Тюмени в начале ноября. Уже заявлены на участие спортсмены 15 регионов, в том числе впервые из Алтайского края.