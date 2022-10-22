Тюменский ХК "Рубин" в домашней серии примет соперника по прошлому финалу плей-офф ВХЛ

Тюменский ХК "Рубин" после успешной выездной серии готовится к домашним поединкам. Впереди – четыре матча в рамках Высшей хоккейной лиги, два из которых – с питерскими клубами.

Соперники известные и достаточно серьезные. "Динамо СПб" выйдет на лед Дворца спорта в понедельник, 24 октября. Это клуб-чемпион ВХЛ 2018 года, а также финалист плей-офф прошлого сезона. Напомним, в той серии из пяти игр победил "Рубин" и взял главный трофей – Кубок Петрова.

Через день, 26 декабря, ожидается дерби с еще одной питерской командой - "СКА-Нева". Оба матча начнутся в 19 часов по местному времени.

После этих игр у "Рубина" будет время перевести дух. 30 октября тюменский клуб примет "Ермак" из Ангарска", 1 ноября – "Сокол" из Красноярска.

На данный момент "Рубин" провел 15 матчей, заработав 23 очка, с этим результатом он в числе лидеров турнирной таблицы. 10 поединков закончились победой тюменцев, в том числе семь в основное время, два в овертайм и один по буллитам.

"Вслух.ру" уже писал, что в регулярном чемпионате ВХЛ, который продлится до февраля, 26 российских клубов проведут по 50 игр. По итогам 16 лучших выйдут в плей-офф и продолжат борьбу за звание чемпиона.