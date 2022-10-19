Ягудин проводит в Тобольске серию мастер-классов

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин сегодня в тобольском ДС "Кристалл" до вечера проведет серию мастер-классов в рамках фестиваля зимних видов спорта Winter Fest, сообщает администрация города.

"Самое главное, что у нас есть, благодаря нашим программам социальным, это база, где мы можем развивать фигурное катание. И эта база у нас прирастает: когда Алексей был в прошлый раз, у нас был один лед, теперь у нас две базы в спортивном комплексе "Кристалл". И это большая возможность для наших детей, к чему мы и стремимся", - поздравила участников с началом фестиваля первый заместитель главы города Яна Зубова.

Фестиваль Winter Fest проводится с 2015 года в городах присутствия компании СИБУР. Более 14 500 детей приняли участие в мастер-классах со звездными спортсменами, легендами спорта и олимпийскими чемпионами.