МФК "Тюмень" готовится к третьему туру с "КПРФ"

МФК "Тюмень" готовится к третьему туру сезона PARI Суперлиги. Матчи 29 и 30 октября состоятся в СК "Центральный". Соперник – столичный "КПРФ".

Сейчас "КПРФ" на пятом месте в турнирной таблице: из четырех матчей двух туров было две победы, одно поражение и одна ничья, сообщает Вслух.ру.

"Тюмень" в первом туре проиграла "Синаре" из Екатеринбурга. Во втором встречалась с действующим чемпионом и лидером таблицы нынешнего сезона – "Газпромом-Югрой". Первый матч закончился вничью (5:5), во втором югорчане одержали верх со счетом 2:1.

"Если сравнивать первый и второй тур, то они получились совершенно разными, в первую очередь по настрою. Для меня очень странно, что мы не смогли при родных болельщиках показать то рвение, с которым играли в матче второго тура против "Газпрома", - прокомментировал пресс-службе Суперлиги главный тренер Максим Горбунов. - В нынешних реалиях были травмированные игроки, те, кто поехал помогать своим сборным. Интенсивная работа начнётся, когда вся обойма вернётся на своё место. Тогда мы уже начнём разбирать прошедшие игры и полноценно готовиться к третьему туру и Кубку России".