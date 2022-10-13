Суперкросс завершил летний мотосезон

09:30 13 октября 2022
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На мототреке спортивной школы "Старт XXI век" прошел финальный этап летнего чемпионата и первенства города Тюмени по мотоспорту в дисциплине суперкросс, а также заключительный этап областного Кубка Федерации мотоциклетного спорта Тюменской области.

Эти соревнования закрыли сезон летних официальных стартов по мотоспорту. 

Соревнования проводились в шести классах в соответствии с кубатурами мотоциклов: 50, 65, 85, 125 и 250. В соревнованиях на Кубок Тюменской области  определили сильнейших в классах "Любители", "Ветераны". Шейперы спортивной школы "Старт XXI век" предложили новую конфигурацию мотоциклетной трассы со скоростными участками и длинными прыжками.

На старт вышли 175 спортсменов из Свердловской, Курганской,  Омской областей. Наш регион представили гонщики из Ялуторовска и Тюмени. В командном зачете победу одержали спортсмены команды "Воронинские горки", второе место заняла команда спортивной школы "Старт XXI век", на третьем – команда "Застава Ермака" из Омской области (Тара), сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

Теги: мотокросс
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