Тюменские дзюдоисты завоевали 9 медалей всероссийских соревнований

478 спортсменов из 12 субъектов Российской Федерации в течение двух дней боролись на тюменском татами. Это представители Центрального, Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов. Делегации собрались на Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет "Памяти сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга".

На торжественном открытии дзюдоистов приветствовали почетные гости: главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Тюменской области Евгений Федоткин, директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин, а также Светлана Фирсова - вдова подполковника Юрия Фирсова, заместителя командира ОМОН, посмертно награжденного орденом Мужества, погибшего в ходе проведения контртеррористических операций на Северном Кавказе.

В рамках турнира прошла и церемония возложения венков к мемориальному комплексу "Погибшим сотрудникам органов Внутренних дел в годы Великой Отечественной войны и в мирное время".

В ходе поединков тюменским спортсменам удалось завоевать 9 медалей: 2 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых.

Победителями стали Сергей Петухов (до 55 кг, ЦОП, М.Небиев) и Никита Шарапов (св. 90, Центр дзюдо, Б.Кутырев).

На вторую ступень пьедестала поднялись Ярослав Краснояров (до 81 кг, ЦОП, А.Вуколов, Е.Базадыров и А.Аркенов), Богдан Фомичев (до 90 кг, ЦОП, И.Чащин), Полина Вакушина (до 48 кг, ЦОП, А.Вуколов, Т.Беляева, А.Буклаускас) и Анна Болсун (св. 70 кг, ЦОП, В.Рыбин, А.Фаттахов).

Третьими стали Магомед Бийтемиров (до 55 кг, ЦОП, В.Гусев, А.Стенин, А.Буклаускас), Ирина Дементьева (до 40 кг, Тобольск, А.Кочетов, Н.Благинина) и Екатерина Мохирева (до 52 кг, ЦОП, А.Вуколов, АМохирев, Д.Безответных).

Турнир состоялся при поддержке компании "Мостострой-11" и Национального благотворительного фонда.