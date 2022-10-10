Завершается прием заявок на чемпионат "Человек идущий"

Сбор заявок на всероссийский чемпионат по фоновой ходьбе "Человек идущий" завершится на этой неделе, с 15 октября начнется основной этап соревнований, после этого нельзя будет изменить команду или поменять ее состав.

Президент Тюменского центра ЗОЖ, председатель тюменского регионального отделения "Лига здоровья нации" Борис Воронцов:

Спортивная школа "Водник" решила принять участие всем своим коллективом и создала команду из 50 человек. Приятно видеть в людях такую искреннюю заинтересованность и мотивацию.



По словам Воронцова, процедура регистрации проста. Для участия необходимо скачать бесплатное мобильное приложение "Человек идущий". Через него происходит автоматический подсчет шагов каждого участника в реальном времени и формируется рейтинг команд.

По всей России уже изъявили желание принять участие тысяча коллективов. В этом году Всероссийские соревнования "Человек идущий" пройдут в шести категориях: "корпоративные команды", "команды пенсионеров", "команды образовательных учреждений", "команды муниципалитетов", "семейные команды", "команды неформальных объединений граждан".

По вопросам участия можно позвонить по номеру 8922-004-9057 (Воронцов Борис Михайлович).