Тобольская спортшкола и тюменская "Вероника" вышли в финал российского конкурса спорторганизаций

11:30 06 октября 2022
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В Тюменской области определили лучшие спортивные школы. Региональный конкурс по итогам работы за 2021-2022 год проходил по трем номинациям. 

 Победителями стали:

Детско-юношеская спортшкола №2 в Тобольске - лучшая организация допобразования спортивной направленности, реализующая дополнительные общеобразовательные программы по 3 и более видам спорта. 

Детско-юношеский центр "Вероника" в Тюмени - лучшая организация допобразования, реализующая дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта. 

Спортшкола № 2 города Тюмени - лучшая организация физкультурно-спортивной направленности, реализующая программы спортподготовки. 

 Тобольской ДЮСШ № 2 и ДЮЦ "Вероника" предстоит участие в открытом публичном всероссийском конкурсе с 10 октября по 15 ноября 2022 года.

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