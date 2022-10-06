Тобольская спортшкола и тюменская "Вероника" вышли в финал российского конкурса спорторганизаций

В Тюменской области определили лучшие спортивные школы. Региональный конкурс по итогам работы за 2021-2022 год проходил по трем номинациям.

Победителями стали:

Детско-юношеская спортшкола №2 в Тобольске - лучшая организация допобразования спортивной направленности, реализующая дополнительные общеобразовательные программы по 3 и более видам спорта.

Детско-юношеский центр "Вероника" в Тюмени - лучшая организация допобразования, реализующая дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта.

Спортшкола № 2 города Тюмени - лучшая организация физкультурно-спортивной направленности, реализующая программы спортподготовки.

Тобольской ДЮСШ № 2 и ДЮЦ "Вероника" предстоит участие в открытом публичном всероссийском конкурсе с 10 октября по 15 ноября 2022 года.