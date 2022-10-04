Тюменцы стали бронзовыми призерами Всероссийской летней спартакиады детей-инвалидов по зрению

10:29 04 октября 2022
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Спортсмены Тюменской области завоевали бронзу Всероссийской летней Спартакиады детей-инвалидов по зрению, соревнования проходили   в Йошкар–Оле, в них участвовали около 500 человек из разных регионов России.

На счету тюменцев 7 золотых и 9 серебряных медалей в легкой атлетике. Таким образом, спортсмены стали третьими в общекомандном зачете.

Спортсмены являются воспитанниками школы-интерната №6 г. Ялуторовска и детско-юношеской спортивной школы №1 Тобольска. Тренируются под руководством Ирины Ушаковой и Александра Коваленко.

Теги: дети-инвалиды , зрение , Спартакиада
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