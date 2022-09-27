Детско-юношеская спартакиада инвалидов Тюменской области определила лучших

С 23 по 25 сентября на базе Тюменского легкоатлетического манежа прошла XIV детско-юношеская спартакиада инвалидов Тюменской области.

В соревнованиях приняли участие и пять параспортсменов из Тюменского района с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха и нарушением зрения.

Соревнования проходили по видам спорта: легкая атлетика, бег, прыжки в длину, толкание ядра, эстафета, бочча, шахматы, бадминтон, дартс, настольный теннис.

По итогам соревнований на пьедестал почета поднялись и спортсмены столичного:

Фёдор Шахов из Винзилинского МО (1 место - бег 1500 м, легкоатлетическая эстафета, 2 место - бег 400 м, шахматы);

Артем Кремлёв из Винзилинского МО (1 место - бег 60 м, 200 м, легкоатлетическая эстафета);

Виктория Катышева из Переваловского МО (1 место – бег 60 м, 200 м, бадминтон, 2 место – легкоатлетическая эстафета);

Ксения Рогожкина из Винзилинского МО (3 место – бочча).