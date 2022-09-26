Уникальный VR-проект для лыжников и биатлонистов реализуют в Тюмени

28 сентября в 15:00 в Детском технопарке "Кванториум" Дворца творчества и спорта "Пионер" (проезд Геологоразведчиков, 6а) состоится пресс-конференция по итогам реализации проекта "VR-технологии для здоровья и спорта".

Проект инициирован Олимпийским советом Тюменской области в конце 2021 года. В ходе реализации идеи обучающимися и педагогами Детского технопарка "Кванториум" был разработан специализированный VR-тренажер на цифровой копии ОЦЗВС "Жемчужина Сибири". Проект осуществлен в рамках Федеральной экспериментальной площадки с помощью передовых технологий и направлен на усовершенствование системы подготовки лыжников и биатлонистов.

На встрече о ходе проекта, итогах и дальнейших планах расскажут президент Олимпийского совета Тюменской области, олимпийская чемпионка по биатлону, директор ОСШОР Л.Н. Носковой Луиза Носкова, руководитель Детского технопарка "Кванториум" Дмитрий Тарасов и научный консультант проекта Анна Халманских.

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