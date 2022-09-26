В Упорово провели чемпионат и первенств по картингу

Фото -Фото: Федерация автомобильного спорта Тюменской области

На картодроме "Упоровские виражи" состоялся третий этап чемпионата и первенства Тюменской области по автомобильному спорту в дисциплине "картинг".

Показать мастерство приехали более 50 спортсменов из Тюменской, Свердловской, Омской, Челябинской и Курганской областей. Наибольшее количество участников было представлено в классах "Мини" и "Супер-мини".

- Спортсмены проявили себя мужественно. В классе "Супер-Мини" участвовала девушка - Василиса Сухих из Каменска-Уральского, став по итогам чемпионата пятой в своем классе. А в классе "Ротакс-Макс" Гузель Янгуразова обогнала ближайшего соперника Семена Родина практически в два раза по очкам и стала чемпионкой, - рассказал руководитель пресс-службы Тюменской региональной Федерации автомобильного спорта ОО "ТРФАС" Дмитрий Соколов.

Лучше всего на протяжении всех трех этапов показала себя команда "PROFI racing team" города Ялуторовска, она набрала больше всего очков. На втором месте сборная команда Омска, на третьем - "ПРО-КАРТ" города Тюмени.

В личных зачетах по итогам всех этапов в классе "Ротакс макс юниор" победителем стал Илья Шахматинов (г.Тюмень), в классе "Ротакс макс" - Гузель Янгуразова ("PROFI racing team").

В классе "Мини" отлично проявил себя Тимофей Цулин (с.Упорово). Следом за ним идут представитель сборной Тюменской области Руслан Янгуразов и пилот Каменска-Уральского Федор Волосников.

Победителем в классе "Супер-мини" стал Дмитрий Нагдасев (г.Ревда, Свердловская область), а в классе "KZ-2" - Иван Шелест из Омска.

Федор Канушин (г.Омск) стал лучшим в классе "Ракет-120".