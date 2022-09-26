Тюменцы присоединились к чемпионату "Человек идущий"

Всероссийский чемпионат по фоновой ходьбе набирает обороты. От Тюменской области уже зарегистрировалось 19 команд и почти 500 участников.

Сейчас проходит формирование команд, а с 15 октября начнется основной этап соревнований, после этого нельзя будет изменить команду или поменять ее состав. В течение месяца каждый участник может совершать в зачет не более 25 тысяч шагов в день. Как подчеркнули организаторы, вся команда должна работать как единый механизм и проходить в день стабильно большое количество шагов. Преимущества будет иметь хороший лидер с большим активным коллективом. Хотя, конечно, главное в чемпионате по фоновой ходьбе — приобщение к спортивному образу жизни и улучшение как физического, так и психологического здоровья каждого.

- Фоновая ходьба дает функциональное укрепление всего организма: нормализует кровяное давление, улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара в крови и в целом улучшает творческое мышление. Стоит пройтись всего 20-40 минут в день пешком, и настроение сразу поднимается, начинаешь мыслить по-другому, видеть мир ярче, - поделился вице-президент Лиги здоровья нации Николай Кононов.

Для участия в соревнованиях надо скачать мобильное приложение "Человек идущий" и начать тренироваться. Через приложение происходит автоматический подсчет шагов каждого участника в реальном времени и формируется рейтинг команд.

В этом году всероссийские соревнования "Человек идущий" пройдут в шести категориях: "корпоративные команды", "команды пенсионеров", "команды образовательных учреждений", "команды муниципалитетов", "семейные команды", "команды неформальных объединений граждан".

Если же у вас еще нет коллектива, можно присоединиться к уже созданным в вашем городе или районе, подав заявку через приложение.