Семейный фестиваль ГТО состоится в Тюмени

Спортивный праздник пройдет в легкоатлетическом манеже 8 октября.

Проявить себя на стартах могут мальчишки и девчонки от 9 лет, родители до 49 лет, бабушки и дедушки — до 69 лет. Им предстоит выполнить испытания в соответствии со ступенями II-III, VI-X комплексов ГТО.

В программе 12 испытаний. Это бег на 60, 1 000, 1 500, 2 000 и 3 000 метров; смешанное передвижение на 2 000 метров; подтягивание на высокой перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью; поднимание туловища из положения лежа на спине; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; прыжок в длину с места толчком двумя ногами, сообщает Вслух.ру.

До 5 октября принимают заявки на участие. Можно прийти лично по адресу: ул. 50 лет Октября, 46/2, отдел реализации ВФСК ГТО. Либо направить ее на e-mail: gtofest@mail.ru, сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике.