Валерий Захаров из Увата участвует в соревновании "Лучший лесной пожарный"

Фото пресс-службы Федеральной Авиалесоохраны

Сотрудник Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов Валерий Захаров борется за звание "Лучший лесной пожарный России-2022", VIII Всероссийский конкурс профессионального мастерства с международным участием стартовал 7 сентября в Пушкине.

За победу борются 25 парашютистов и десантников Авиалесоохраны и работников лесных пожарных станций разных регионов России, Федеральной Авиалесоохраны и Беларуссии. Валерий Захаров – десантник-пожарный Уватского авиаотделения, 7 июня этого года он одержал победу на региональном этапе конкурса.

Конкурс "Лучший лесной пожарный" является единственной в нашей стране площадкой для соревновательного обмена опытом борцов с лесными пожарами и популяризации их профессии.

Конкурсные испытания состоят из трех этапов: спортивное многоборье (отжимание, подтягивание) с бегом с полным ранцевым огнетушителем с массой около 20 кг по пересеченной местности, спортивное ориентирование в незнакомом лесном массиве, а также преодоление лесопожарной полосы препятствий с демонстрацией умений использования ручных инструментов пожаротушения – ранцевых лесных огнетушителей, бензопил, мотопомп и других. Все этапы соревнований приближены к реальной обстановке, в которой лесным пожарным приходится находить дорогу между пожаром и полевым лагерем, преодолевать лесные завалы, заболоченные территории, ручьи и реки, передвигаться в условиях горной и сильно-пересеченной местности, отмечают в пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны.