В Тюмени проходят детские соревнования по конному спорту

25-27 августа на тюменском ипподроме состоятся Первенство Уральского федерального округа по конному спорту среди детей до 13 лет на пони в выездке и Межрегиональные соревнования УрФО по конному спорту среди детей на пони в выездке и конкуре. Соревнования пройдут 25 августа в 11:30, 26 и 27 августа - в 9:00.

В первенстве участие примут спортсмены 10-13 лет по четырем различным видам программы. Межрегиональные соревнования пройдут в четырёх возрастных группах от 7 до 16 лет.

Всего участие примут 40 пар из Тюмени, Тюменского района и ХМАО. Постоянными участниками являются спортсмены областной спортивной школы олимпийского резерва.

Представитель Федерации конного спорта Тюменской области Жанна Харинова:

Во время соревнований спортсмены мобилизуются, повышают свое мастерство. По итогам соревнований формируется состав сборной Тюменской области по конному спорту в категориях "Дети" и "Юноши".

Судейская комиссия в выездке оценивает выполнение элементов спортивной парой. В конкуре основная задача всадника "чисто" проехать маршрут, преодолев препятствия и уложившись в норму времени.

Закрытие соревнований и награждение победителей пройдет 27 августа.