Более 80 сильнейших биатлонистов участвуют во втором этапе областных соревнований

Продолжаются соревнования по летнему биатлону. Второй этап пройдет на базе биатлонно-лыжного комплекса "Сосновый бор" в Заводоуковске с 19 по 21 августа. 20 августа в 11:00 стартует спринт, а 21 августа в 11:00 – индивидуальная гонка.

Юноши и девушки будут состязаться в двух возрастных категориях – 13-14 лет и 15-16 лет. Участие примут около 80 сильнейших спортсменов из 6 муниципальных образований Тюменской области. В том числе спортсмены сборной Тюменской области в этой возрастной группе: Юлия Мясоедова, Екатерина Захарова, Илья Вязьмин, Татьяна Богданова, Сергей Ходяков.

Во время первого этапа биатлонисты бежали кросс, получая оружие только на рубеже и оставляя его там же. Второй этап предполагает лыжероллерные дисциплины, в которых спортсмены проходят всю дистанцию с оружием для стрельбы.

Финал областных соревнований пройдет в рамках первенства Тюменской области 16-18 сентября. Следующие крупные соревнования по биатлону пройдут уже в зимнем сезоне.