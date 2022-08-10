Соревнования в честь Дня физкультурника пройдут во всех тюменских муниципалитетах

День физкультурника в муниципальных образованиях Тюменской области отметят массовыми спортивными мероприятиями.



Исетск — соревнования по буксировке легкового автомобиля на 30 метров, стадион "Исеть". 13 августа, 14:00.

Викулово — награждение спортсменов и работников отрасли, соревнования по волейболу, финал турнира по дворовому мини-футболу, у районного Дома культуры. 13 августа, 10:00.

Заводоуковск — всероссийские соревнования "Оранжевый мяч", ул. Заводская, 16, стадион СОШ № 2, 13 августа, 11:00.

Ялуторовск — соревнования по 12 видам спорта, включая легкую атлетику, гиревой спорт, дартс, армспорт, шахматы, армрестлинг и др., стадион СШ, 13 августа, 10:00.

Казанка — соревнования по настольному теннису, парковому волейболу, футболу среди детских команд 2007-2008 годов рождения, стадион "Юность", 13 августа, 10:00; фестиваль спорта среди национальных диаспор по парковому волейболу, футболу, городошному спорту и шахматам, стадион "Юность", 14 августа, 10:00.

Ишим - встреча с ветеранами спорта, возложение цветов к памятнику спортсмену-земляку, семикратному олимпийскому чемпиону по спортивной гимнастике Борису Шахлину, 12 августа, 13:00; семейные старты, праздничный Кубок города по волейболу, баскетбольный турнир "Оранжевый мяч", стадион "Центральный", 13 августа, 9:00; спортивная рыбалка, набережная Ишима, 14 августа, 8:00.