На Кубок Тюменской области по пляжному волейболу претендует рекордное количество команд

На базе отдыха "Боровое" 6 и 7 августа состоится традиционный Кубок Тюменской области по пляжному волейболу. В его рамках пройдёт пятый этап Уральской лиги. Он станет заключительным в календаре соревнований.

В общей сложности в нём примут участие 86 дуэтов. Из них 57 мужских и 29 женских. Помимо тюменцев, в турнире сыграют "пляжники" из Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Перми, Уфы, Челябинска, Сургута, Кирова, Миасса, Лесного, Первоуральска, Нижнего Тагила, Арамиля, Покачей, Озёрска, Ялуторовска и Аромашево.

Исполнительный директор федерации волейбола Тюменской области Дмитрий Борисенков: