На Кубок Тюменской области по пляжному волейболу претендует рекордное количество команд

На базе отдыха "Боровое" 6 и 7 августа состоится традиционный Кубок Тюменской области по пляжному волейболу. В его рамках пройдёт пятый этап Уральской лиги. Он станет заключительным в календаре соревнований.
В общей сложности в нём примут участие 86 дуэтов. Из них 57 мужских и 29 женских. Помимо тюменцев, в турнире сыграют "пляжники" из Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Перми, Уфы, Челябинска, Сургута, Кирова, Миасса, Лесного, Первоуральска, Нижнего Тагила, Арамиля, Покачей, Озёрска, Ялуторовска и Аромашево.
Исполнительный директор федерации волейбола Тюменской области Дмитрий Борисенков:
В этом году мы вновь побьём рекорд по количеству участников нашего турнира. И это совсем не удивляет. В Тюмень любят приезжать волейболисты из других городов, - прокомментировал – Безусловно, это связано и с тем, что на базе отдыха "Боровое" созданы отличные условия для проведения соревнований. Гостям всегда всё нравится. В этом году планируем играть сразу на девяти площадках.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru