Тюменская область вернулась в тройку лидеров всероссийского рейтинга ГТО

Фото из архива депспорта

По итогам второго квартала 2022 года Тюменская область значительно поднялась в рейтинге по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди субъектов Российской Федерации, заняв почетное третье место!

Первое место рейтинга, как и прежде, остаётся за Воронежской областью, Белгородская область уверенно занимает почётную вторую строку. Тюменская область замкнула "тройку лидеров", поднявшись на три позиции.

Ежеквартальный мониторинг наблюдения за работой по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" введен Министерством спорта Российской Федерации на территории России в 2018 году.

На тот момент наш регион являлся лидером рейтинга, занимая первую позицию в течение всего года. Затем до 2020 года Тюменская область входила в тройку призеров.

В 2021 году рейтинг региона упал до 11 позиции. Это было связано с введением дополнительных критериев оценки.

За это время был проведен детальный анализ как управленческой составляющей, так и работы на местах по реализации комплекса ГТО, разработан механизм по улучшению результатов, где основное внимание уделялось вовлечению в занятия физической культурой и спортом новых участников движения, подготовка их к выполнению нормативов и выполнения необходимых испытаний комплекса ГТО для получения знака отличия.

В течение всего периода, начиная с апреля 2021 года и по настоящее время, продолжалась планомерная наступательная работа по повышению показателей деятельности всех задействованных в реализации комплекса ГТО органов, организаций и учреждений области.

На 1 июля 2022 года к движению ГТО присоединилось более 305 тысяч жителей Тюменской области, из них приступило к выполнению испытаний 259 802 человека, до знака отличия дошли 150 347 человек.