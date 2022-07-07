Тюменцы успешно выступили на соревнованиях по техническим видам спорта в Брянске

На Всероссийской научно-технической олимпиаде по автомоделированию среди учащихся в классах кордовых моделей Тюменский регион представили 11 воспитанников Центра технических видов спорта (ЦТВС) и Детского технопарка "Кванториум" Дворца творчества и спорта "Пионер".

По результатам испытаний золото олимпиады в "классе 3Б" (автомодели с объемом двигателя 3 см³) домой привез Александр Прищепа (воспитанник ЦТВС и "Автоквантума"). Он же завоевал бронзу в "классе АМ-2" (аэромобили с воздушным винтом). Подняться на пьедестал почета, оставив позади опытных мальчишек, удалось и Софье Ударцевой. Воспитанница ЦТВС стала бронзовым призером в классе гоночных автомоделей с объемом двигателя 1,5 см³.

В командном зачете, уступив всего 4 балла ближайшим соперникам, тюменцы заняли пятое место.

Тренер сборной Тюменской области по автомодельному спорту Владимир Кипер:

За многолетнюю историю участия в олимпиаде у нашей команды есть и победы, и призовые места не только в личном, но и в командном зачете. Пятое место этого сезона достаточно закономерно. У нас обновился состав, пришло много новичков. У ребят не так много соревновательного опыта. Уверен, следующий год будет более удачным.

Помимо олимпиады Брянск принял и первенство России по автомодельному спорту в классах кордовых моделей. Наш регион здесь также был представлен сборной командой в составе семи человек.

По итогам испытаний победителем в классе моделей с объемом двигателя 5 см³ стал воспитанник ЦТВС Геннадий Ухалов, третье место в "классе 3FEMA" занял его отец Сергей Ухалов. Сергей является выпускником ЦТВС 80-х годов прошлого столетия и до сих пор всерьез увлекается автомодельным спортом. Он регулярно участвует в соревнованиях и показывает достойные результаты.

Третью награду чемпионата России в копилку тюменцев положил Владимир Кипер, завоевавший бронзу в "классе 3WMCR". В общекомандном зачете Тюменская область заняла второе место, уступив спортсменам из Санкт-Петербурга.