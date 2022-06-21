Лучших организаторов работы спортшкол назвали в Тюменской области

личный архив участницы Елены Червяковой

В Тюменской области завершился конкурс на лучшего организатора работы спортивной школы. Напомним, он проходил с 16 мая по 17 июня. За звание лучших в течение месяца боролись 19 специалистов сферы физкультуры и спорта, 13 организаций из Тюмени, Тобольска, Ишима, Голышмановского городского округа, а также Абатского, Ишимского, Казанского, Тюменского, Уватского, Упоровского и Юргинского районов.

По итогам оценки представленных материалов конкурсная комиссия определила лучших участников в трех номинациях.

в номинации "Директор" первое место занял Алексей Сухарев (ДЮСШ № 1 Тобольска), в номинации "Заместитель директора" в лидеры вышел Олег Прокопьев (ДЮСШ Тюменского района), в номинации "Старший инструктор-методист, старший методист, инструктор-методист, методист" первое место у Елены Червяковой (СШ № 2 Тюмени).

"Мы ежегодно принимаем участие в этом конкурсе. Здесь мы представляем методическую работу, которую ведем в течение года, и ее итоги. Как всегда, большую поддержку нам оказали организаторы – представители областной спортивной школы: разъясняли, подсказывали, помогали, поэтому никаких сложностей особо не возникало. ... Очень приятно, что мой и наш совместный с коллегами труд высоко оценен, в то же время очень ответственно, ведь теперь всегда нужно соответствовать этой высокой планке, которая стала своего рода итогом методической работы и достижением всей нашей спортивной школы", - отметила Червякова.

Победители и призеры конкурса получат дипломы департамента физкультуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области и денежные призы, лидеры примут участие в XII Всероссийском конкурсе на лучшего работника спортшколы, который пройдет в заочном формате с 15 сентября по 1 октября 2022 года в Москве.