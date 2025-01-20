Глава Тюмени решил активнее общаться со школьниками и учителями

Глава Тюмени в понедельник побывал на уроке "Разговоры о важном" в лицее № 93, после чего пообещал, что теперь посещать школы города и общаться с педагогами и учащимися будет часто.

"Я намерен регулярно бывать в школах и активно участвовать в уроках, беседовать с учениками на классных часах, присутствовать на школьных линейках, встречаться с активистами и родителями, обязательно заглядывать в столовую", - сообщил о своих планах Афанасьев в телеграм-канале.

В понедельник на уроке "Разговоры о важном" в лицее он обсудил с учениками аспекты выбора будущей профессии, речь шла о современных студентах и учебных процессах в вузах.

"Рад видеть, что многие старшеклассники уже определились с выбором и углубленно изучают химию и биологию. Даже на мои вопросы о вирусах и способах борьбы с ними ребята отвечали уверенно и профессионально, будто уже прошли первый курс медицинского вуза. ... Я пожелал удачи в будущем нашим старшеклассникам и отметил, что в этом году в корпусе начнется капитальный ремонт. Уже в 2026 году здание станет более современным, просторным и соответствующим всем требованиям для комфортного обучения", - отметил Афанасьев.