Тюменка "повесила" на подругу без ее ведома около полумиллиона рублей микрозаймов

Самозанятую 36-летнюю жительницу Тюмени, оформившую на подругу 38 займов на 457 тыс. рублей, суд признал виновной в мошенничестве и приговорили к штрафу в размере 90 тыс. рублей в доход государства с рассрочкой выплаты частями на три месяца.

Установлено, что подсудимая с ноября 2023 года по апрель 2024 года, имея доступ к паспортным данным своей подруги, оформила от имени и без ее ведома брала займы в микрофинансовых организациях, эти деньги тратила, а займы не погашала. Свой поступок она объяснила тем, что, работала в такси, денег на оплату аренды автомобиля не хватало, а потом вообще сломала ногу и не могла работать.