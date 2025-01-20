Тюменка "повесила" на подругу без ее ведома около полумиллиона рублей микрозаймов

10:53 20 января 2025
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Самозанятую 36-летнюю жительницу Тюмени, оформившую на подругу 38 займов на  457 тыс. рублей, суд признал виновной в мошенничестве и приговорили к  штрафу в размере 90 тыс. рублей в доход государства с рассрочкой выплаты частями на три месяца. 

Установлено, что подсудимая  с ноября 2023 года  по апрель 2024 года, имея доступ к паспортным данным своей подруги, оформила от имени и без ее ведома брала займы в микрофинансовых организациях, эти деньги тратила, а займы не погашала. Свой поступок она объяснила тем, что, работала в такси, денег на оплату аренды автомобиля не хватало, а потом вообще сломала ногу и не могла работать.

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