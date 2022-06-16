Заводоуковские волейболисты выступят в финале российских соревнований

Ребята выиграли региональный этап всероссийских соревнований по волейболу "Серебряный мяч" среди школьных команд. От Тюменской области в финал турнира прошла команда из Заводоуковска.
Заводоуковские волейболисты оказываются в финале "Серебряного мяча" уже не в первый раз, в прошлом году в соревнованиях на российском уровне они заняли седьмое место.
"Выйдем на площадку не самым сильным составом, у нас отсутствует один основной игрок. Задача: выходить из группы в плей-офф, а дальше постараться зацепиться за призовое место. В финале играют 16 сильнейших команд России. Будет трудно, но мы постараемся!"- пообещал тренер ребят Михаил Жевжик.
Команда находится в Раменском, где пройдут финальные игры, победитель будет объявлен 22 июня.
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