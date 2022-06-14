Команда Тюменского района победила в областных сельских играх

В Тюменской области подвели итоги XXIX летних сельских игр Тюменской области, в которых участвовала тысяча сильнейших спортсменов из 22 муниципальных образований региона.
Победу одержала сборная Тюменского района, Ишимский район завоевал серебро, бронзу взял Викуловский район.
В программу четырехдневного спортивного марафона вошли соревнования по волейболу, легкой атлетике, баскетболу, настольному теннису, гиревому спорту, армрестлингу и типичные для сельской местности виды – состязания дояров и механизаторов.
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