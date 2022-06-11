Лучших на турнире определили юные легкоатлеты Тюмени

В Тюмени завершились двухдневные городские соревнования "Шиповка юных". В рамках традиционного легкоатлетического турнира юные спортсмены смогли продемонстрировать свои силы в нескольких видах соревнований. В том числе - бег на 60 метров, прыжки в длину и высоту, метание спортивного снаряда и эстафета.
Команды юношей и девушек 10-15 лет общеобразовательных организаций, ЦСП (СДЮСШОР), ДЮСШ соревнуются в специальной обуви с шипами, откуда и пошло название турнира. Из 155 участников лучшие результаты показали:
среди мальчиков: Владимир Юровских (2007-2008гр), Тимофей Лебедев (2009-2010гр), Иван Митасов (2011-2012гр);
среди девочек: Арина Ефименко (2007-2008гр), Анастасия Збанацкая (2009-2010гр), Ярослава Лисичкина (2011-2012гр).
В командном зачете первые места распределились следующим образом:
среди юношей: команда средней общеобразовательной школы №22 (ребята 2007-2008 годов рождения), команда средней общеобразовательной школы №41 (2011-2012 годов рождения);
среди девушек: команда средней общеобразовательной школы №22 (2007-2008 годов рождения), команда средней общеобразовательной школы №69 (2009-2010 годов рождения).
Победители в личном первенстве смогут войти в состав сборной Тюменской области, сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике Администрации Тюмени.
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