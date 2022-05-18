Тюмень в марте 2023 года примет Кубок Содружества по биатлону

Сборные команды России и Белоруссии примут участие в Кубке Содружества в сезоне-2022/23, один из этапов соревнований пройдет в Тюмени, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

Всего запланировано проведение шести этапов – по три на территориях обеих стран. Два первых этапа, в Сочи (23-29 августа) и Раубичах (13-19 сентября), подразумевают проведение соревнований по летнему биатлону. Место новогодней гонки будет объявлено позднее. В январе два этапа пройдут в Раубичах. В Тюмени с 7 по 13 марта запланированы спринт, гонка преследования и две смешанных эстафеты.

Календарь соревнований обнародован после церемонии подписания Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Союзом биатлонистов России и Белорусской федерацией биатлона.