Тюмень в марте 2023 года примет Кубок Содружества по биатлону

20:34 18 мая 2022
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Сборные команды России и Белоруссии примут участие в Кубке Содружества в сезоне-2022/23, один из этапов соревнований пройдет в Тюмени, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

Всего запланировано проведение шести этапов – по три на территориях обеих стран. Два первых этапа, в Сочи (23-29 августа) и Раубичах (13-19 сентября), подразумевают проведение соревнований по летнему биатлону. Место новогодней гонки будет объявлено позднее. В январе два этапа пройдут в Раубичах. В Тюмени с 7 по 13 марта запланированы спринт, гонка преследования и две смешанных эстафеты.

Календарь соревнований обнародован после церемонии подписания Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Союзом биатлонистов России и Белорусской федерацией биатлона.

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