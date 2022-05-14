Соревнования по спортивному ориентированию пройдут в Затюменском парке

Чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному ориентированию на классической дистанции пройдут 15 мая в экопарке Затюменский. Их участниками станут около 150 спортсменов из Тюмени, Ярковского, Нижнетавдинского районов и других муниципалитетов региона.

Место старта - недалеко от центра зимних видов спорта по улице Барнаульской, 41. В руках спортсменов будет карта, компас и электронный чип (для отметки на каждом контрольном пункте), которые и помогут им добраться до места назначения. Там они должны будут зафиксировать свой финиш.

На тюменских стартах выступят и титулованные спортсмены – мастер спорта, член сборной России, тюменец Александр Скребнев, а также 4 кандидата в мастера спорта. Участвуют и самые юные ребята, которым всего по 10 лет.