Соревнования по скалолазанию проходят в Тюмени

В легкоатлетическом манеже Тюмени с 26 по 29 апреля проходит чемпионат и первенство Тюменской области по скалолазанию. Более 200 тюменских и ишимских спортсменов посоревнуются в боулдеринге, лазании на скорость и трудность.

Среди участников - победитель Кубка России в номинации скорость Александр Шиков, установивший лучшее время дня - 5,358.

Самой многочисленной в этом году стала возрастная группа 10-14 лет. К участию заявилось более 100 юных скалолазов.

"В Тюменской области скалолазание развивается более 30 лет. На сегодняшний день на юге Тюменской области этот вид спорта базируется в Тюмени и Ишиме, также есть небольшие скалодромы в Тобольске и Заводоуковске. Всего в областной столице этим видом занимаются более 1,5 тысяч человек", - рассказали специалисты Тюменской областной федерации скалолазания.

26, 27 и 28 апреля спортсмены выйдут на спортивную площадку в 14 часов и 29 апреля в 16 часов, чтобы продемонстрировать свое мастерство во всех заявленных дисциплинах. Начнут с состязаний в боулдеринге, затем их ждет лазание на скорость, завершит чемпионат и первенство лазание на трудность. Подведение итогов состоится 29 апреля в 19 часов.