Тюменский "Рубин" стал победителем Высшей хоккейной лиги

Тюменская хоккейная команда "Рубин" стала обладателем Кубка Петрова и медалей Высшей хоккейной лиги, сообщает информцентр правительства ТО.

Финальный матч между командами "Динамо" (Санкт-Петербург) и "Рубин" состоялся 24 апреля, в тюменском Дворце спорта. Тюменская команда победила со счетом 2:1.

Губернатор и глава Тюмени поздравили хоккеистов с победой.

"Мы - чемпионы! Спустя 11 лет ХК "Рубин" снова победитель Высшей хоккейной лиги. Спасибо за красивую игру и нашим соперникам - хоккеистам ХК "Динамо-СПб". Тюменские парни - молодцы!", - написал Александр Моор.

"Сегодня команда выиграла финал плей-офф Высшей хоккейной лиги у Питерского "Динамо" (4-1). С первой минуты было понятно, что матч будет эмоциональным и интересным. Поддержка болельщиков была нереальной, а слоган "Верим в команду!" - самым актуальным! Наши хоккеисты не подвели - начали матч активно и держали в напряжении все три периода. В пятом матче забили "золотую шайбу" в прямом и переносном смысле! Автором победной шайбы стал Вадим Хлопотов. Поздравляю всех тюменцев с победой! "Рубин" - Чемпион!" - поделится впечатлениями от игры Руслан Кухарук.