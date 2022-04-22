Соревнования по чирлидингу соберут полтысячи участников

Федерация чирлидинга Тюменской области

Более 500 спортсменов покажут своё мастерство в чир и перфоманс дисциплинах. на чемпионате и первенстве Тюменской области по чир-спорту 24 апреля в Легкоатлетическом манеже, лучшие войдут в сборную. В рамках чемпионата пройдет открытый фестиваль, в котором примут участие команды из Тюмени, Ялуторовска, Екатеринбурга, Омска.

"На нынешних стартах ожидается рекордное количество выходов на площадку – 84. Для сравнения: на городских соревнованиях был 31 выход. Выступят и самые юные спортсмены 6 лет, и самые взрослые участники соревнований - команда чир-мамы из Ялуторовска, где самой старшей спортсменке 53 года! Соревнования обещают быть зрелищными и интересными", - рассказала вице-президент федерации чирлидинга Тюменской области Ефимова Светлана.

Параллельно с чемпионатом и первенством пройдет фестиваль по чир-спорту, где выступят трехкратные чемпионы России, призеры чемпионата Европы, серебряные призеры первенства мира в 2021 году спортивный клуб "Victory", призеры всероссийских, областных соревнований спортивный клуб "Delta" и другие известные профессионалы.

Официальное открытие запланировано на 11 часов. Сразу после стартует соревновательный блок дисциплины "перфоманс", в 16:30 на площадку выйдут спортсмены, выступающие в дисциплине "чир".

Следить за развитием событий можно будет и онлайн. Вход для гостей соревнований в легкоатлетический манеж свободный.