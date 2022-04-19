Тюменские школьники признаны самыми меткими на первенстве по пулевой стрельбе

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Первенство Тюменской области по пулевой стрельбе из пневматического оружия "Юный стрелок России" прошло в рамках XXV спартакиады учащихся.

Лучший результат оп стрельбе показали ребята Калининского административного округа Тюмени, второе место заняли стрелки Тюменского района, на третьем - команда Нижнетавдинского района.

"Спартакиада вызывает значительный интерес среди юношей и девушек из различных субъектов Тюменского региона. Впереди у ребят соревнования по футболу, шахматам, легкой атлетике, боксу, дзюдо и велоспорту", – сообщили в департаменте физкультуры, спорта и допобразования ТО.

Участие в первенстве приняли 70 ребят не старше 15 лет из 14 муниципальных образований, программа соревнований предусматривала 20 зачетных выстрелов из положения стоя на дистанции 10 метров.