Тюменские школьники признаны самыми меткими на первенстве по пулевой стрельбе

Первенство Тюменской области по пулевой стрельбе из пневматического оружия "Юный стрелок России" прошло в рамках XXV спартакиады учащихся.
Лучший результат оп стрельбе показали ребята Калининского административного округа Тюмени, второе место заняли стрелки Тюменского района, на третьем - команда Нижнетавдинского района.
"Спартакиада вызывает значительный интерес среди юношей и девушек из различных субъектов Тюменского региона. Впереди у ребят соревнования по футболу, шахматам, легкой атлетике, боксу, дзюдо и велоспорту", – сообщили в департаменте физкультуры, спорта и допобразования ТО.
Участие в первенстве приняли 70 ребят не старше 15 лет из 14 муниципальных образований, программа соревнований предусматривала 20 зачетных выстрелов из положения стоя на дистанции 10 метров.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru