Виктория Сливко выиграла одну золотую и две серебряные медали Чемпионата России по биатлону

В Тюмени завершился Чемпионат России по биатлону. У Тюменской области золото среди женщин в спринте, серебро в смешанной эстафете и женском масс-старте.

Обладательницей трех медалей на Чемпионате России по биатлону стала тюменка Виктория Сливко. У Виктории золото в спринте, серебро в масс-старте и еще одно серебро за смешанную эстафету, которую она прошла в паре с Евгением Гараничевым.

Подводя итоги сезона, Сливко поблагодарила болельщиков за поддержку и поделилась мнением о соперницах:

Здесь боролись лучшие наши биатлонистки, биатлонистки из Беларуси, которые составляют сильную конкуренцию. Я очень счастлива брать медали в такой конкуренции и с такими топовыми спортсменами.

Чемпионат России по биатлону проходил с 30 марта по 3 апреля центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", за медали боролись сильнейшие биатлонисты России и Республики Беларусь. Чемпионат стал заключительном соревнованием зимнего сезона 2022 года.