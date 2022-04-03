Чемпионат РФ по биатлону в Тюмени проходит при полных трибунах

Третий день чемпионата России по биатлону в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" собрал более трёх с половиной тысяч болельщиков.

Первой была женская эстафета 4 х 6 км, в которой лидерами стали югорские спортсменки. После перерыва прошел мужской масс-старт на 15 км, в котором победу одержал Василий Томшин из Санкт-Петербурга.

Воскресенье, 3 апреля, станет заключительным днем соревнований. В программе с 11:00 женский масс-старт на 12,5 км, в 13:00 у мужчин начнется эстафета 4 х 7,5 км.

На фото - фрагменты субботнего дня: