На Паралимпийских играх в Пекине выступят пять тюменских спортсменов

Утвержден состав делегации Паралимпийского комитета России для участия в XIII Паралимпийских зимних играх в Пекине. В состав делегации вошел 71 спортсмен из двадцати регионов РФ, в том числе 5 - из Тюменской области.

В состав делегации от нашего региона вошли: Марина Галицына (лидер Максим Пирогов), Вера Хлызова (лидер Наталья Якимова), Юлия Смирнова (лидер Роман Тарасов), Станислав Чохлаев (лидер Олег Колодийчук), Николай Полухин (лидер Эдуард Березин).

На Играх в Пекине выступят 8 паралимпийских чемпионов - по лыжным гонкам, биатлону и горнолыжному спорту, 28 заслуженных мастеров спорта России, 11 мастеров спорта международного класса, 9 мастеров спорта России. Наша сборная примет участие во всех видах спорта, включенных в программу Игр.

"В состав делегации ПКР на Игры в Пекине вошли 185 человек, в том числе 71 спортсмен из 20 субъектов нашей страны. В соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону примут участие 33 атлета. 10 человек будут участвовать в соревнованиях по горнолыжному спорту, 6 – по сноуборду. Наибольшее представительство у атлетов из Москвы – 20 человек. 15 человек из Московской области, 7 – из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 5 – из Тюменской области", - сообщил руководитель Паралимпийской делегации Российской Федерации на XIII Паралимпийских зимних играх в Пекине, исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.