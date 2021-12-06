Александр Моор: Тюмень должна оставаться одной из спортивных столиц страны

Фото предоставлено департаментом физической культуры, спорта и доп образования Тюменской области

Физикультурой и спортом регулярно занимается 53% жителей Тюменской области. И это не предел, убежден губернатор. Стимулом для дальнейшего развития физкультурного движения он считает проведение в регионе крупных спортивных соревнований, подобных матчам элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА, которые прошли в СК "Центральный" в эти выходные.

В 2022 году в конце февраля в Тюмени планируется провести Кубок мира по ледолазанию, также в планах – Кубок Азии по сноуборду и финал Кубка мира по лыжным гонкам весной, сообщает пресс-служба губернатора.

"Есть планы и на более отдаленное будущее. Несмотря на пандемию, жизнь продолжается, и нам нужно научиться работать в новых условиях. Безусловно, Тюмень должна по-прежнему оставаться одной из спортивных столиц страны. Есть инфраструктура, есть болельщики, которые понимают в спорте. Мы этим запросам должны отвечать", – подчеркнул Александр Моор.