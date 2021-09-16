Организаторы кибефеста рассказали, кто будет биться за победу

Киберспортивный фестиваль Тyumen Cyber Fest проходит 18-19 сентября в Легкоатлетическом манеже, основными его участниками станут киберспортсмены и косплееры. Тюменцев приглашают поболеть за игроков и оценить костюмы участников косплей-конвента.

Соревнования пройдут в пяти киберспортивных дисциплинах: FIFA, Guilty Gear Strive, CS:GO, Dota 2 и NHL. Спортсмены из Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Омска, Ростова-на-Дону и других городов уже прошли отборочные состязания. В финальных поединках будут биться лучшие.

Среди звездных команд: Puckchamp, знаменитые игроки в Dota 2, и Singularity, профессионально играющие в CS:GO. В конце каждого дня фестиваля в 19.00 будет проводиться шоу-матч с награждением финалистов. Призовой фонд мероприятия составит 1 000 000 рублей.

Председатель Тюменского отделения федерации компьютерного спорта России Роман Чуйко:

Отборочные туры показали уровень подготовки игроков. И мы видим, что многие команды заранее тренировались и сейчас уверенно претендуют на призовые места. Пока не готов назвать претендентов на победу, но думаю, что и у тюменцев будут шансы в ряде дисциплин рассчитывать на призы мероприятия.

Зрители и участники получат возможность получить автографы профессиональных команд, жюри и комментаторов. Среди них: PGG – легендарный российский игрок в Dota 2, Smile, MintGod, Jam и многие другие.

На косплей-конвенте десятки творческих участников из разных городов страны выступят в костюмах, сделанных своими руками. Здесь можно будет встретить аниме-персонажей, диснеевских принцесс и команду косплееров по вселенной "Звездных войн". Также в мероприятии примут участие персонажи из видеоигр Dota 2, Heroes of the Storm, Skyrim, Resident Evil, StarCraft, Genshin Impact.

Чтобы пройти в Легкоатлетический манеж, гостям мероприятия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте кибертюмень.рф