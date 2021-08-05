Боксер из Югры завоевал золото токийской Олимпиады

Фото из Instagram Батыргазиева

Альберт Батыргазиев со счетом 3:2 провел финальный бой с американцем Дьюком Рэганом и завоевал золотую медаль Олимпиады в Токио.

Радостью победы спортсмен поделился в своем Instagram:

Моя золотая мечта! Я победитель Олимпийских игр! Благодарю своих тренеров Куштанова Руслана Рамисовича, Кравцова Эдуарда Викторовича, тренера сборной России Фархутдинова Виктора Борисовича, всю свою команду!Благодарю родителей, болельщиков! Спасибо, что вы были со мной! Спасибо, что мы прошли этот путь вместе! Обещаю, что это только начало! Дальше - больше. Дальше - лучше!

Альберт живет в Нижневартовске, учится в местном университете на факультете физической культуры и спорта. Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила боксера с его первой золотой олимпийской медалью. "Вартовчанин Альберт Батыргазиев одержал в Токио для России, Югры победу со счетом 3:2 в финальном бою с американцем Дьюком Рэганом, завоевал свою первую золотую медаль на Олимпийских играх, первую для региона золотую боксерскую медаль. Поздравляем, Чемпион!" - написала губернатор на личных страницах в соцсетях.