В Тюмени пройдут соревнования по спортивному ориентированию

Фото: МАУ «ТГМЦ»

В субботу, 17 апреля, в 15 часов на территории Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 2) пройдут массовые соревнования по спортивному ориентированию.

На старт первого этапа состязаний выйдут более 100 участников, среди которых воспитанники спортивной школы № 2, студенты Тюменского государственного медицинского университета, Тюменского индустриального университета, Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, а также представители клубов спортивного ориентирования.

Участникам в возрасте от 8 до 70 лет предстоит пройти неизвестную им трассу на дистанциях "Выбор" (время: 25-65 минут), "Спринт" (до 25 минут) при помощи спортивной карты и компаса.

Стоит отметить, что победители первого этапа массовых соревнований примут участие в первенстве УрФО по спортивному ориентированию, которое пройдет с 24 по 28 апреля в Курганской области.