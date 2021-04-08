СК "Строймаш" примет региональные соревнования по художественной гимнастике

Фото: Тюменская областная федерация художественной гимнастики "Ника"

Чемпионат и первенство Тюменской области по художественной гимнастике в групповых упражнениях состоится 10 и 11 апреля на базе спортивного комплекса "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а).

Чемпионат проводится по возрастной группе 2005 года рождения и старше по программе мастеров спорта, первенство - для ребят 2006-2008 (программа КМС) и 2009-2010 гг. (программа 1 взрослого разряда). Оба соревновательных дня стартуют в 10:00. Команды, занявшие призовые места в каждой из возрастных групп, будут награждены кубками и дипломами соответствующих степеней, а участники в составе команды получат дипломы и медали.

Организаторами соревнований являются: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Тюменская областная федерация художественной гимнастики "Ника", МАУ СШ "Прибой", ГАУ ТО "Центр спортивной подготовки".