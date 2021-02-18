Битва на Туре-2021 пройдет в онлайн-формате

В центре Тюмени завершается строительство конструкции для проведения пятой "Битвы на Туре". 20 февраля здесь состоятся соревнования по сноуборду в дисциплинах биг-эйр и джиббинг, а также фриски контест – экстремальные горные лыжи. Участие в соревнованиях примут 50 титулованных спортсменов со всей страны – от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска. Зрителей приглашают в онлайн: в связи с действием антиковидных мер в Тюменской области, вход на территорию проведения соревнований будет закрыт. Наблюдать за зрелищным событием можно будет в прямой трансляции. Среди зрителей в онлайне разыграют сноуборд.

В программе III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине биг-эйр, контест по джиббингу и соревнования по ньюскул-лыжам. Все участники проходят медицинское обследование перед соревнованиями, а также тестирование на COVID-19 при поддержке лабораторная службы Хеликс.

За финалами соревнований можно будет наблюдать онлайн – для этого с 18:30 до 22:00 на площадке официальной социальной сети проекта "ВКонтакте" будет запущена прямая трансляция. В перерывах между заездами спортсменов для зрителей будет работать специальная студия, из которой будут проводиться включения с приглашенными гостями. Комментатором соревнований выступит Алексей Потапов – судья международной категории. Среди зрителей трансляции в прямом эфире пройдет розыгрыш сноуборда.

В 2021 году "Битва на Туре" вошла в календарь международных соревнований FIS. Ежегодный проект впервые посетят Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров и советник министра спорта Российской Федерации Роман Ольховский. Команда организаторов представит тюменскую локацию как место, подходящее для проведения международных соревнований в следующем году.

Проект проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Администрации города Тюмени, Visit Tyumen и АО “Мостострой-11”. Организатор - Extreme Team.