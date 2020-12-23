Тюменки завоевали медали международных соревнований по плаванию

Международные соревнования по плаванию Кубок Владимира Сальникова проходят 21 и 22 декабря в Санкт-Петербурге. Тюменские спортсмены вновь показали класс и увезли с собой сразу две медали.

Соревнования принял Центр плавания, заплывы осуществляются в бассейне на 25 метров. Участие принимают мужчины и женщины не младше 2005 и 2007 года рождения соответственно и имеющие квалификацию не ниже мастера спорта России. Всего в культурную столицу России приехали бороться за победу порядка 300 борцов, включая чемпионов мира, Европы, России и юношеских олимпийских игр.

Среди представленных дисциплин: вольный стиль, брасс, баттерфляй, плавание на спине, комплексное плавание и эстафеты. В первый же день соревнований команда Тюменской области смогла добиться двух призовых мест. На дистанции 50 метров вольным стилем бронзовую медаль выиграла воспитанница Областной спортивной школы олимпийского резерва Елизавета Клеванович. Также третье место заняла спортсменка Центра спортивной подготовки Софья Сподаренко, она отличилась на 100-метровке баттерфляем.

Кубок Владимира Сальникова – ежегодные международные соревнования по плаванию в 25 метровом бассейне, традиционно проводимые в декабре в Санкт-Петербурге. Состязание названо в честь четырёхкратного олимпийского чемпиона. Первый турнир состоялся в 2007 году. Отметим, что отбор на данные соревнования проводится строго по рейтингу пловцов, и тюменские спортсменки уверенно отобрались из первой группы.